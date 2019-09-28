الكويت غير مستثناة من مشروع «طريق الحرير» الصيني

علّقت مصادر مطلعة على ما أثير أمس الجمعة، في بعض منصات التواصل الاجتماعي من حملات حاولت إظهار أن الكويت مستثناة من مشروع "طريق الحرير" الصيني والاستثمارات الضخمة التي تخطط الحكومة الصينية لرصدها لهذا المشروع.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني عن المصادر القول، إن كل ما أثير من أن الكويت ليست على طريق الحرير لا يمثل توجه الحكومة الصينية أو الجهات الرسمية في الصين وإنما هو مجرد تصور وتكهن بخريطة مشروع طريق الحرير من منصات إعلامية خاصة خارج دائرة الجهات الصينية الحكومية.

وتابعت المصادر: "إن العلاقات التي تربط الكويت والصين استراتيجية وترسخت باتفاقيات مهمة منذ 2014 وتوّجت بزيارة صاحب سمو الأمير إلى بكين عام 2018".