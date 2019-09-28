أحزاب نمساوية تحاول خطب ود كورتس قبل الانتخابات

انزلقت الانتخابات المبكرة في النمسا التي تجرى غدا الأحد، إلى المعادل السياسي لبرنامج المواعدة "الأعزب"، حيث تتقاتل مجموعة من المتنافسين للتحالف مع سيباستيان كورتس في عودته لتولي منصب المستشار.

وأقدم حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي كان حليف كورتس في الإدارة السابقة، على أكثر دعاية وقاحة حيث نشر إعلانات تظهر زعيم الحزب نوربرت هوفر وكورتس يبدوان مثل الأزواج الذين يحضرون جلسات استشارات زوجية، وبالنسبة لكورتس "33 عاما"، هناك خياران آخران لتشكيل أغلبية، ولكن كلاهما يحمل مخاطره.

وسيعني تجديد وعوده لحزب الحرية اعتماده على مجموعة هشة تسببت بالفعل في انهيار حكومته الأخيرة، وقد لا ينجو كورتس نفسه من تكرار هذا الانهيار، ولكن التعاون مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو الشريك الأساسي منذ عقود، سوف يكون بمثابة استهزاء بتعهده بالتغيير، أما إبرام اتفاق ثلاثي مع حزب الخضر وحزب "نيوز"، فسيكون القفز إلى المجهول، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج".

ويمكن أن يكون إحياء التحالف مع حزب الحرية الذي أسسه النازيون السابقون في حقبة خمسينيات القرن الماضي، جذابا لشعار كورتس الخاص بالشعبوية المهذبة، وجرى دعم السياسات بأغلبية من الناخبين الذين استفادوا من الضرائب المنخفضة ولم يتأثروا بخفض الإعانات الاجتماعية التي استهدفت الأجانب.

ولكن المشكلة تكمن فيما يطلق عليها قضية إبيزا، فالتحالف السابق بين الحزبين انهار بعد نشر مقطع مصور يظهر مسؤولين من حزب الحرية يتملقون امرأة تدعي كذبا أنها قريبة أحد الأثرياء الروس في جزيرة إبيزا الإسبانية، وأحد أبطال هذا المقطع المصور هو هاينتس-كريستيان شتراخه، نائب المستشار السابق، وهو الآن قيد التحقيق على خلفية خيانة الأمانة.

وتتمحور حملة هوفر حول خطب ود كورتس وهو غير متزوج بنفس قدر جذب الناخبين. وفي اللقاءات التلفزيونية، يكمل الاثنان جمل بعضهما البعض ويناقشان اهتمامات مشتركة ويعربان عن تقاربهما.

وفي بلدة بادن الواقعة جنوب فيينا، تدار الإدارة المحلية من جانب تحالف من حزب الشعب وحزب الخضر وحزب نيوز وهو ما يمكن أن يكون نموذجا يحتذي به كورتس.

وقال نوربرت مولر وهو طبيب في بادن: "هذا مزعج للغاية، كانت هناك أشياء تذكرني بما أخبرني أجدادي به عن كيف كان الحال في ثلاثينيات القرن الماضي"، عندما اجتاحت الفاشية ألمانيا والنمسا. وهذا يضع عراقيل أكبر أمام كورتس ليظهر أنه خياره الأفضل.

ومن المنتظر أن يكون الخضر الذين فشلوا في دخول البرلمان قبل عامين، المستفيد الأكبر من الانتخابات المبكرة التي تمت الدعوة لها بعد الإطاحة بكورتس جراء التحالف غير المحتمل لحزب الحرية والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي فشل في الاستفادة من الأزمة، ووسط زيادة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري، ظهر حزب الخضر المدافع عن البيئة كالخصم الرئيسي لحزب الحرية لجذب انتباه كورتس.

وفي إعلان آخر للحملات الانتخابية، يجلس شخص يشبه كورتس في حالة بؤس في حانة يندب حظه العاثر بسبب علاقاته الفاشلة عندما تحاول امرأة شابة تمثل حزب الخضر خطب وده. ويبدو أنه مستعد لقبول محاولاتها، بما في ذلك تقديم تنازلات بشأن المهاجرين والقيود المفروضة على السيارات، حتى يتدخل هوفر زعيم حزب الحرية لإنقاذه من "الانجراف إلى اليسار".