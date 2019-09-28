تقام في 6 مساء اليوم السبت، احتفالية "100 ألف شاعر من أجل التغيير" في مكتبة "الكتب خان" في المعادي.

وتواكب الاحتفالية أكثر من 500 فعالية في أكثر من 65 دولة ومدينة حول العالم، من 23 إلى 28 سبتمبر، ويشارك في احتفالية "الكتب خان" شعراء من مصر والمغرب وتونس وفلسطين.

وتتضمن القائمة المبدئية الأسماء التالية وفق الترتيب الأبجدي: (إبراهيم السيد - إبراهيم داوود - أحمد شافعي - أشرف يوسف - الشربيني عاشور - جرجس شكري - جمال القصاص - حاتم الوكيل - رانيا خلاف - زين العابدين فؤاد - سارة عابدين - سارة علام - عاطف عبدالعزيز - عبدالرحيم يوسف - عزة حسين - علاء خالد - غادة نبيل - فاطمة قنديل - فتحي عبدالسميع - لبني عبدالله - ماجد زاهر- مصطفى السيد سمير - محمد خير- محمود شرف - محمود عاطف - محمود فهمي - رشا عمران - هدى عمران- وائل عبدالفتاح - ياسر الزيات - يوسف رخا).

وتضم القائمة كذلك لأول مرة الشعراء شروق كمال، رحمة محمد عبدالجليل، محمد غازي، ريهام عزيز الدين وداليا عاصم.