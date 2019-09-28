قال الداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، إن المسار الحالي في مصر يبدو جيدًا، معقبًا: "أردوغان ومن معه يستغلون السمعة التي ورثوها من تاريخ العثمانيين، ليحدثوا بها تأثيرًا في العالم الإسلامي".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم السبت: "وأعتقد أن مصر تستطيع أن تقدم نموذجًا أفضل، إذا حافظت على هذا الخط من التوازن، وهي قادرة على ذلك بما تتمتع به من سمعة طيبة وشعب عريق يتمتع بذكاء عال".

وتابع: "كثير من الدول، وخاصة في القارة الإفريقية، والعالم الإسلامي ينظرون إلى مصر نظرة احترام وتقدير ويتخذون منها نموذجًا يقتدى به، لذا فالقيادة المصرية بما تتمتع به من نضوج، قادرة على خلق طاقة جماعية تؤدي إلى تحقيق تساند بين هذه الدول إذا واصلت سيرها على هذا الدرب".