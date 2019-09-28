عماد النحاس يشيد بأداء لاعبي المقاولون رغم التعادل مع سموحه



أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه التام على الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة سموحة، التي أقيمت مساء اليوم السبت، وانتهت بالتعادل 2/2 في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.



وقال النحاس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"قدمنا أداء جيدا أمام سموحة، وكنا نستحق الفوز بالمباراة، ولكن نتيجة التعادل إيجابية، خاصة أنه جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة".



وأضاف :"الأخطاء والتسرع وعدم توفيق طاهر محمد طاهر في إحدى الهجمات تسبب في ضياع فوز مستحق".



وأضاف :" نسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبينا في تلك المباراة".