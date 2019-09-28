 البدري: من الصعب قبول دعوة تركي آل الشيخ لضيق الوقت - بوابة الشروق
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البدري: من الصعب قبول دعوة تركي آل الشيخ لضيق الوقت

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:35 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:35 ص
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، صعوبة قبول مباراة الأرجنتين أو البرازيل في نوفمبر القادم.
 
وقام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بدعوة الفراعنة لمواجهة الأرجنتين أو البرازيل ودياً في الرياض.
 
وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، الموعد المحدد للمباراة هو 19 نوفمبر، وهو الذي سنلعب فيه أمام جزر القمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021".
 
وتطرق للحديث عن مستقبل الفراعنة، وقال: "يهمني مصلحة المنتخب قبل أي شيء وتحقيق أفضل النتائج، اخترت بعناية الجهاز المعاون، بعد مناقشة مع اتحاد الكرة".
 
وشدد البدري، أنه من الصعب قبول دعوة تركي آل الشيخ، الذي عرض ملاقاة مصر للبرازيل أو الأرجنتين في الرياض، يوم 19 نوفمبر المقبل، وذلك لارتباط المنتخب في نفس التوقيت بخوض لقاء جزر القمر، في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021.
 
وأشار إلى إمكانية قبول هذه الدعوة في المستقبل، بعد التنسيق مع اتحاد الكرة.
 
وتابع: "طريقة عملي ستكون، أنني أرى في الأول هيكل الفريق ثم تحديد الاختيارات من المحترفين والمحليين".
 
وأتم تصريحاته قائلاً: "عامل السن ليس في اعتبارنا، ولكن بالطبع كلما قل معدل السن كان أفضل".

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