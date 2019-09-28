البدري: من الصعب قبول دعوة تركي آل الشيخ لضيق الوقت

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، صعوبة قبول مباراة الأرجنتين أو البرازيل في نوفمبر القادم.

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، صعوبة قبول مباراة الأرجنتين أو البرازيل في نوفمبر القادم.

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، صعوبة قبول مباراة الأرجنتين أو البرازيل في نوفمبر القادم.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، الموعد المحدد للمباراة هو 19 نوفمبر، وهو الذي سنلعب فيه أمام جزر القمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، الموعد المحدد للمباراة هو 19 نوفمبر، وهو الذي سنلعب فيه أمام جزر القمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن الأمر سيكون صعباً، الموعد المحدد للمباراة هو 19 نوفمبر، وهو الذي سنلعب فيه أمام جزر القمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021".

وتطرق للحديث عن مستقبل الفراعنة، وقال: "يهمني مصلحة المنتخب قبل أي شيء وتحقيق أفضل النتائج، اخترت بعناية الجهاز المعاون، بعد مناقشة مع اتحاد الكرة".

وتطرق للحديث عن مستقبل الفراعنة، وقال: "يهمني مصلحة المنتخب قبل أي شيء وتحقيق أفضل النتائج، اخترت بعناية الجهاز المعاون، بعد مناقشة مع اتحاد الكرة".

وتطرق للحديث عن مستقبل الفراعنة، وقال: "يهمني مصلحة المنتخب قبل أي شيء وتحقيق أفضل النتائج، اخترت بعناية الجهاز المعاون، بعد مناقشة مع اتحاد الكرة".