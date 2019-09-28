ليفربول على بعد 3 مباريات لتحطيم رقم السيتي

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز صعب علي فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، ليرفع رصيده من النقاط إلى 21 نقطة ليحتل صدارة الدوري بالعلامه الكاملة.

وتمكن ليفربول من تحطيم رقمه التاريخي في عدد مرات الفوز المتتالي بالدوري البالغ 15 فوز متتالي، حيث نجح في افتتاح مشواره بالبريميرليج بالفوز في 6 مباريات على التوالي يكمل بهم سلسلة 8 انتصارات في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يحقق فوزه السابع على التوالي اليوم.

ووصل ليفربول إلى انتصاره الـ 16 على التوالي، وبات قريبًا من تحطيم الرقم القياسي التاريخي في عدد مرات الفوز المتتالي والذي يبلغ 18 مرة والمسجل باسم مانشستر سيتي، حيث يحتاج الريدز إلى الفوز في الثلاث مباريات المقبلة للتغلب على رقم السيتي التاريخي.