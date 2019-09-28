السيسي يؤكد صمود مصر فى مواجهة سرطان الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الجمعة إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن، ولكننا صامدون".

وأضاف السيسي فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" إننا"نحاربه(الإرهاب)بكل ما أوتينا من قوة وإيمان ،وإنا لمنتصرون بإذن الله ، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

ووجه السيسي نداء للشعب المصري قائلا:"شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".