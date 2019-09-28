ضبط موظفين بحي المعصرة بتهمة الرشوة

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على موظفين اثنين بحي المعصرة بالقاهرة لتقاضيهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب مطعم، مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من صاحب مطعم بمنطقة المعصرة بقيام مسئول بالحى باستغلال موقعه الوظيفى وطلب مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم.

وتبني من التحريات صحة البلاغ وقيام المتهم بوساطة موظف آخر بذات الحى بطلب المبلغ المالى صاحب المطعم على سبيل الرشوة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية من ضبط المتهمين حال تقاضيهما مبلغ الرشوة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.