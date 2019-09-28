حبس مسجل حاول إدخال 31 تذكرة إستروكس إلى أحد المحتجزين داخل قسم إمبابة

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أمرت النيابة العامة لشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة إتهامه بإدخال 31 تذكرة مخدر "إستروكس" إلى أحد المحتجزين داخل قسم شرطة إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط "بسام.ع"عاطل في العقد الثالث من عمره مسجل خطر حاول إدخال 31 تذكرة إستروكس إلى أحد المحتجزين داخل قسم شرطة إمبابة

وكانت البداية عندما اشتبه الملازم "أحمد وليد" من مباحث قسم شرطة إمبابة في المدعو "بسام ع" أثناء زيارته أحد المحتجزين بالقسم وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 تذكرة من مخدر الإستروكس

وعلي الفور تم ضبطه وإبلاغ اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتباشر النيابة التحقيقات