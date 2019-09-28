برشلونة يضم مهاجم بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري عن تعاقده رسميًا، مع جون سيفونتي، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في صفقة انتقال حر بعد 6 أشهر فقط، قضاها في صفوف الفريق المصري.
وقال رئيس برشلونة الإكوادوري جوزيه فرانسيسكو كارفايو في تصريحاته نقلها موقع "ال يونيفرساو" أن اللاعب انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر، بعدما خرج من قائمة بيراميدز للموسم الجديد.
لكن في نفس الوقت أعلن نادي ماكارا أمباتو الإكوادوري أنه اتفق مع اللاعب قبل 15 يومًا من انضمامه إلى برشلونة، وهو ما سيجعل الأمر محل خلاف بين الطرفين، لكن يبقى المؤكد أن بيراميدز لن يتقاضي مقابل مادي نظير رحيل اللاعب.
وانضم جون سيفونتي إلى بيراميدز في يناير 2019 في صفقة كلفت النادي المصري مبلغ 5 مليون دولار، ووصفه النادي آنذاك بـ"الدبابة" لكنه لم يستمر في الموسم الجديد ولم يتمكن النادي من تسويقه مثل العناصر التي رحلت الصيف الماضي.
وسجل سيفونتي 3 أهداف مع بيراميدز خلال 14 مباراة لعبها في صفوف الفريق خلال الموسم الماضي