برشلونة يضم مهاجم بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري عن تعاقده رسميًا، مع جون سيفونتي، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في صفقة انتقال حر بعد 6 أشهر فقط، قضاها في صفوف الفريق المصري.

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري عن تعاقده رسميًا، مع جون سيفونتي، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في صفقة انتقال حر بعد 6 أشهر فقط، قضاها في صفوف الفريق المصري.

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري عن تعاقده رسميًا، مع جون سيفونتي، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في صفقة انتقال حر بعد 6 أشهر فقط، قضاها في صفوف الفريق المصري.

وقال رئيس برشلونة الإكوادوري جوزيه فرانسيسكو كارفايو في تصريحاته نقلها موقع "ال يونيفرساو" أن اللاعب انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر، بعدما خرج من قائمة بيراميدز للموسم الجديد.

وقال رئيس برشلونة الإكوادوري جوزيه فرانسيسكو كارفايو في تصريحاته نقلها موقع "ال يونيفرساو" أن اللاعب انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر، بعدما خرج من قائمة بيراميدز للموسم الجديد.

وقال رئيس برشلونة الإكوادوري جوزيه فرانسيسكو كارفايو في تصريحاته نقلها موقع "ال يونيفرساو" أن اللاعب انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر، بعدما خرج من قائمة بيراميدز للموسم الجديد.