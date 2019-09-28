 الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» النفطية البريطانية يعتزم الاستقالة من منصبه - بوابة الشروق
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الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» النفطية البريطانية يعتزم الاستقالة من منصبه

(د ب أ)
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 8:49 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 8:49 م

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" النفطية البريطانية العملاقة، يخطط للاستقالة من منصبه.

وأضافت الشبكة أن دادلي سيستقيل في غضون 12 شهرا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

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