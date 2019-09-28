تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة كانو سبورت

يخوض فريق الأهلي مواجهة «سهلة نظريا» بمشواره الإفريقي أمام نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في تمام الثامنة مساء اليوم، السبت، في إطار مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة فايلر بعض التغييرات، نظرا لسهولة المهمة، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين في المشاركة .

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

الهجوم: أحمد الشيخ، رمضان صبحي وصلاح محسن.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في عاصمة غينيا الاستوائية، بفضل ثنائية صلاح محسن، ووليد سليمان.