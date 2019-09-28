استمرار تراجع معدل البطالة بين كبار السن في ألمانيا

واصل معدل البطالة تراجعه بين كبار السن في ألمانيا على مدار السنوات الماضية.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم السبت أن عدد العاطلين عن العمل لمن تجاوزوا 55 عاما حتى سن المعاش بلغ في أغسطس الماضي 495768 شخصا.

وبحسب البيانات، يتراجع عدد العاطلين بين هذه الفئة منذ عام 2011، وبلغ متوسط عددهم عام 2014 نحو 584085 شخص.

وذكرت الوكالة أن من تزيد أعمارهم عن 55 عاما يشاركون في العمل على نحو أكبر مما مضى.

وارتفع معدل التشغيل في الفئة العمرية 55 عاما وحتى 65 عاما، خلال الأعوام الـ10 الماضية على نحو أكبر من الفئة العمرية بين 15 و65 عاما.

وأشارت الوكالة إلى زيادة عد الأفراد الذين يستمرون في سوق العمل حتى عقب وصولهم إلى سن المعاش، لكن كموظفين ذوي أجور ضئيلة.