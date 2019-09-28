موزمبيق تتوقع الحصول على 880 مليون دولار من الضرائب من صفقة بيع

قالت الرئاسة في موزمبيق في بيان اليوم السبت إنها تتوقع الحصول على ضريبة أرباح رأسمالية تبلغ 880 مليون دولار أمريكي من صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم" إلى شركة "توتال إس ايه".

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه يوجد في البلاد، التي تستفيد بالفعل من طفرة الغاز الطبيعي المسال حتى قبل أن تبدأ في تصدير الوقود في عام 2023، مشروع بقيمة 23 مليار دولار أتمته شركة "أناداركو بتروليوم" في حزيران/يونيو الماضي. كانت أوكسيدنتال قد وافقت في الشهر السابق على شراء الشركة والتخلص من المشروعات الأفريقية التي جاءت معها لصالح شركة "توتال" مقابل 8ر8 مليار دولار.

وهذا الكسب المفاجئ هو محل ترحيب في موزمبيق، التي سوف تشهد انتخابات عامة في 15 أكتوبر. وتصارع الدولة التي تعد سابع أفقر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقًا لبيانات البنك الدولي، من أجل التعافي من آثار إعصارين استوائيين قويين هبا عليها على التوالي في وقت سابق من العام الجاري. وسوف تكلف عملية إعادة البناء نحو 2ر3 مليار دولار.

ولا تزال الحكومة تحاول الخروج من العجز عن سداد الديون بعد انكشاف فضيحة حول قرض بقيمة 2 مليار دولار عام 2016، مما دفع صندوق النقد الدولي والبلدان المانحة إلى تجميد تمويل البلاد.