وشم يكشف هوية رجل حاول الاحتيال على الشرطة الإيطالية بانتحال صفة توأمه

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أن رجلا في صقلية يواجه غرامة كبيرة والمحاكمة لمحاولته التهرب من العقاب لقيادة السيارة بدون رخصة من خلال انتحال شخصية توأمه.

وكانت الشرطة قد أوقفت الرجل البالغ من العمر 20 عاما، وينحدر من ماسينا قبل أيام قليلة من أجل تفتيش شرطي روتيني على الطريق. ولكنه لم يكن يحمل أي وثائق. وأعطى اسم شقيقه لشرطة الدرك (كارابينيري).

وأقدم الشاب على هذا الفعل نظرا لأن شقيقه يمتلك رخصة قيادة على عكسه. ثم ظهر الشقيق بعد أيام قليلة لاحقة في قسم الشرطة المحلية لتقديم وثائقه، منتحلا صفة السائق المخالف .

غير أن الشرطة شكت في الأمر.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن الرجل الذي أوقفوه كان اسمه مكتوبا على ذراعه بالوشم. وكذلك الأمر مع شقيقه، ولاحظت الشرطة الفرق.

وهذا قاد الشرطة لاكتشاف الخدعة، رغم أن الرجل الذي لا يحمل رخصة حاول إخفاء الوشم الذي كشفه بوشم آخر أكبر.

ويواجه غرامة قدرها ما بين 3577 - 5110 يورو (3900 -5590 دولار) ومصادرة السيارة التي كان يقودها لـ3 أشهر، بحسب الشرطة.

وإضافة إلى ذلك، يخضع التوأم لتحقيق جنائي للتزوير في الهوية. وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانا أقدما على خدع مماثلة في الماضي.