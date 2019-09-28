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اختتمت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، أمس الجمعة، مؤتمرها السنوي لعام 2019، والذي عُقد بمدينة الغردقة تحت شعار «تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة».

وأعلنت النقابة فى ختام المؤتمر الذي شهد مشاركة 37 نقابة فرعية مثلت بعدد 6600 محامي بخلاف الضيوف والموظفين، 23 توصية.

أولا توصيات لجنة مدونة السلوك:

- إعداد مدونة للسلوك المهني وإيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.

- تفعيل ألية التأديب بالنقابة العامة، و إلزام المحامي بالزي الكامل أثناء ممارسته للمهنة.

- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.

كما تضمنت التوصيات أن يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة، وإحالة من يمارس المضاربة فى الأتعاب إلى التأديب، فضلا عن محاسبة المحامي الذي يستخدم أسم النقابة أو يتحدث بأسمها دون إذن كتابي، وكذلك محاسبة من ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

كما تضمنت توصيات لجنة حقوق المحامين وواجبتهم إتجاه القضاء والنيابة:

- الإلتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.

– مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محامي مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.

ثالثا توصيات لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:

– التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم، وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية و تأديبية.

– تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق التي قدمت العام الماضي وخاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.

– مراجعة مصلحة الطب الشرعي، وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.

– التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.

رابعا توصيات أكاديمية المحاماة:

– تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين وأساتذة الجامعات والقضاة لوضع تصور الأكاديمية والدراسة بها وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.

خامسا توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية:

إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية، لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:

– تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

– رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

– صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

– الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

– تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين بشأن الإشراف الفني والإداري على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة و4 أعضاء آخرين.

– عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

– يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.

يُذكر أن نقابة المحامين تعقد كل عام مؤتمرا لمناقشة أوضاع المهنة ومشاكلها، بحضور النقيب رئيس المؤتمر، والمحامين، وذلك مقابل رسم مالي يُحدد كل عام، وفى ختامه يتم الإعلان عن عدة توصيات، للعمل على إنجازها وعرضها على المؤتمر القادم.