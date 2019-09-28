غرق 7 مغاربة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت عن العثور على سبع جثث لمواطنين مغاربة من بينهم امرأة دفعتهم الأمواج إلى شاطيء جنوب العاصمة الرباط؛ بعد انقلاب زورقهم المطاطي أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وقالت السلطات في بيان صحفي اليوم، إن رجال الدفاع المدني عثروا على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدي الوعي بشاطئ منطقة "غير حرودة" التابعة لمحافظة المحمدية جنوب الرباط نقلوا للمستشفى، حيث استعادوا الوعي و يتلقون العلاج فيما يتواصل البحث عن ركاب آخرين محتملين.

وفتحت السلطات المغربية تحقيقا بإشراف النيابة العامة لتحديد المسؤولين عن محاولة الهجرة السرية.

يذكر أن حملات الهجرة غير الشرعية عادة ما تنطلق من شواطئ البحر الأبيض المتوسط و في حالات نادرة من المحيط الأطلسي نظرا لبعد المسافة عن اليابسة الأوروبية و الخطورة التي تشكلها الأمواج على الزوارق العادية المخصصة للهجرة غير الشرعية.