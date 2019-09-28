 بالفيديو.. مظاهرات تجتاح دول العالم للمطالبة بالحفاظ على المناخ - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مظاهرات تجتاح دول العالم للمطالبة بالحفاظ على المناخ

نور رشوان
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 1:12 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 1:12 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد مظاهرات تم تنظيمها في عدد من دول العالم، أمس الجمعة، للمطالبة بالحفاظ على المناخ.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرات لافتات تطالب قادة العالم بإيجاد حل لمشكلة التغير المناخي.

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