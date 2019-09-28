عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد مظاهرات تم تنظيمها في عدد من دول العالم، أمس الجمعة، للمطالبة بالحفاظ على المناخ.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرات لافتات تطالب قادة العالم بإيجاد حل لمشكلة التغير المناخي.