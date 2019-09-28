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دعا رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة، بيدرو سانشيز، قادة الحركة المنادية باستقلال إقليم كتالونيا للتنصل من أعمال العنف بكل أشكاله .

وقال سانشيز خلال اجتماع مع مسؤولين من الحزب الاشتراكي في مدريد: "أطلب منهم أن يدينوا أي نوع من العنف"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وجاءت هذه الدعوة ردا على العديد من القرارات المثيرة للجدل التي وافق عليها برلمان الإقليم في برشلونة مساء الخميس، والتي طالبت بعصيان أوامر مدريد وتنفيذ تقرير المصير والمطالبة بسحب وحدة الشرطة الإسبانية المسماة "الدفاع المدني" من كتالونيا.

وجاءت قرارات الكتالونيين كرد فعل على إلقاء القبض على سبعة من الانفصاليين هناك أدينوا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وامتلاك مواد متفجرة.