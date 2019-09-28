 الصين تهاجم الحمائية بالأمم المتحدة في خضم حربها التجارية مع أمريكا - بوابة الشروق
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الصين تهاجم الحمائية بالأمم المتحدة في خضم حربها التجارية مع أمريكا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 6:29 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 6:29 ص

انتقد أكبر دبلوماسي صيني اليوم الجمعة الحمائية محذرا من أن بكين سوف تتخذ ردا انتقاميا إذا ما تصرفت الولايات المتحدة "بسوء نية" في المفاوضات بشأن النزاع التجاري الجاري بين البلدين.

وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بكين ملتزمة بحل الخلافات التجارية "بطريقة هادئة ورشيدة وتتسم بالتعاون".

لكنه حذر من أنه "إذا تعامل الجانب الآخر بسوء نية، أو لم يظهر احتراما لوضع وقواعد متساوية في المفاوضات، سيتعين علينا اتخاذ ردود ضرورية لحماية حقوقنا الشرعية ومصالحنا ومن أجل تدعيم العدالة الدولية".

وهاجم وانج العمل الأحادي الجانب والحمائية، قائلا إنها "تفرض تهديدات كبيرة على النظام الدولي".


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