 خالد الجندي: الرجولة مواقف.. وحفلة الوطن إمبارح أثبتت الرجال - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 7:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

خالد الجندي: الرجولة مواقف.. وحفلة الوطن إمبارح أثبتت الرجال

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 7:14 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 7:14 م

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدها ميدان الشهيد هشام بركات، أمس الجمعة، قائلًا: "الحقيقة الشعب ده عمل حفل تخرج إمبارح".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أظن الصفعة دي مش هيقوموا منها، شعب مصر لن يسمح ولن يسمع من هؤلاء مرة تانية".
وتابع: "إنما بقى اللي عاوزين يمسكوا العصاية من النصف، كل سنة وأنتم طيبين، اللقطة خلصت والفرح انفض، البلد فاقت ليكم وعارفة الناس اللي واقفة في المنطقة الرمادية، هما دول المذبذبين".
وعقب: "أنتم قعدتم خايفين تقولوا كلمة الحق، وخايفين تتشتموا، واللي خايف من الشتيمة والتهديد، ليس له في صورة المجتمع مكان، والرجولة مواقف، والحفلة اللي الوطن كان فيها أثبتت الرجال والمواقف".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك