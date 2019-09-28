إبراهيم ناجي والسياب في ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

تنطلق الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي يوم 16 ديسمبر القادم، وتستمر 4 أيام بعنوان "الشعر وثقافة العصر: دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قد أصدرت في يناير الماضي قرار تشكيل لجنة عليا لتنظيم الدورة الخامسة من الملتقى تحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور محمد عبدالمطلب.

وفتحت اللجنة باب المشاركة في محور "الشعر وثقافة العصر"، ويتضمن القراءة الثقافية للشعر، الشعر والفنون، الشعر واللغة والهوية المعاصرة،مستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي.

وهناك أيضا محور "الشعر وتحولات الواقع العربي"، ويتضمن ركائز الشعرية العربية، الشعر والسلطة، الشعر والنسوية، تحولات الشكل الشعري، ومحور "الشعر والتكنولوجيا"، ويتضمن النشر الإلكتروني، الشعر من الشفاهية إلى الرقمية، الشعر والدراما، الشعر والترجمة، ومحور "الشعر والنقد" ويتضمن الشعر ومستويات التلقي، تحولات الصورة الشعرية، شعرية الجسد في القصيدة الحديثة، الشعر والتأويل.

وتختتم فعاليات الملتقى بالإعلان عن اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الشعري في دورتها الخامسة.

وتضم اللجنة المنظمة عددا من المتخصصين والنقاد والشعراء من بينهم: د. محمد عبدالمطلب، د. حسن طلب، الشاعر أحمد سويلم، محمد سليمان، حسين القباحي، شعبان يوسف، د.عبدالناصر حسن، د.أسامة البحيري، أحمد عنتر مصطفى، وائل حسين، وبأمانة كل من هدى عبدالدايم وإبراهيم حسين.