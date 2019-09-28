البيئة تطلق فعاليات برنامج بناء المعرفة والقدرات القيادية للشباب المصريين والأفارقة

أطلقت وزارة البيئة أنشطة برنامج بناء القدرات المعرفية والقيادية للشباب تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بهدف نشر الوعي البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة بينهم ، حيث أقيمت هذه المناسبة في بيت القاهرة المركز البيئي الثقافي التعليمي وذلك لإحياء هذا المركز والعودة إلى دوره الرئيسي المنوط به منذ إنشاءه وهو أن يكون مركزا للتعليم والثقافة البيئية للمصريين والأفارقة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت ، أن البرنامج يستهدف شباب الجامعة وحديثي التخرج من الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية وأقرانهم من الشباب المصريين وبعض من أساتذة الجامعة المتطوعين وعدد من أصحاب الخبرة في كافة المجالات.

واستعرض قادة البرنامج من الطلاب الأفارقة والمصريين أنشطة البرنامج المستقبلية من تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تعليمية بالمشاركة مع الخبراء المختصين في كافة الموضوعات محل الاهتمام مثل تنظيم الوقت، مهارات العرض ، كتابة سيرة ذاتية ، مهارات التفاوض ، بناء الثقة بالنفس ، التصوير الفوتوغرافي وعمل الأفلام الوثائقية وغيره من الموضوعات الهامة لبناء قدرات الشباب، كذلك تنظيم رحلات للمحميات الطبيعية للترفية والتعلم والاستفادة ومشاركة المجتمع المدني، والتعرف على الثقافات المختلفة وكيفية المحافظة على البيئة وإعادة الاستخدام والتدوير والاستثمار في مواردها.

وسيتم تنفيذ أنشطة البرنامج أسبوعياَ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج آخر للطلاب المصريين فقط.

حضر الحفل مؤسس البرنامج الدكتور صلاح سليمان أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بجامعة الإسكندرية والأستاذة سماح صالح رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة والدكتور مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي والدكتورة يسرية حامد ممثلا عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.