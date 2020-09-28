إيهاب توفيق يوضح حقيقة ترشحه لانتخابات مجلس النواب

أكد الفنان إيهاب توفيق، أنه كان ينوي بالفعل الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر لم يتمكن من تقديم الأوراق اللازمة.

وأوضح "توفيق"، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قال فيه: "بخصوص الصور و الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح، ولكن نظراً لاتخاذ القرار في وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة".

وأضاف: "وكان أمس الأول الموافق 26 من الشهر الجاري هو أخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، و نظراً لضيق الوقت و عدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح.

وتابع:" أما بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي صورها ما هو إلا شخص حرامي، وسارق لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه ودون موافقتي مع العلم أنى طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة".

واستطرد: "من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس اللي أرسلت لي رسائل وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها".