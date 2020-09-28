ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان: "الإنسان والآلة الذكية"، يلقيها شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويأتي ذلك في إطار مجهودات مكتبة الإسكندرية لمناقشة كل ما هو جديد ومتطور، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتتناول المحاضرة موضوع تشارك الإنسان والآلة الذكية في المستقبل، إذيطرح الأستاذ شريف دلاور مدى تأثير الآلة على حياة الإنسان وما هو دورها كجزء من العالم الرقمي الذي يغير حياتنا.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات.