رئيس الفلبين يحذر موقع فيسبوك من حجب رسائل حكومته

حذر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، فيسبوك من مغبة حجب الحسابات التي تروج لرسائل حكومة مانيلا، في أعقاب إغلاق أكثر من مئة حساب على صلة بالجيش والشرطة في الفلبين.



وفي خطاب على شاشات التليفزيون، قال دوتيرتي إنه لا يفهم المغزى من عمليات فيسبوك في الفلبين، إذا كانت لا تساعد الحكومة في حماية مصالحها الوطنية.



وأضاف دوتيرتي: "ما هو المغزى من السماح لكم بمواصلة عملياتكم في البلاد، إذا لم يكن بمقدوركم مساعدتنا.. أخبروني، لماذا لا استطيع استخدام فيسبوك لصالح الشعب؟ إذا لم يكن بمقدور الحكومة استخدام فيسبوك لصالح الشعب، فلابد عندئذ أن نتحدث".



واستطرد قائلا: "إذا لم يكن بمقدوركم مساعدتي في حماية مصالح الحكومة، فدعونا نتحدث، فربما نتوصل أو لا نتوصل إلى حل، وإذا لم نستطع التوصل إلى حل، فإنني أسف".



وأوقفت شركة فيسبوك الاسبوع الماضي 57 حسابا و31 صفحة على موقعها للتواصل التواصل الاجتماعي، علاوة على عشرين حسابا على خدمة إنستجرام لتبادل الصور، وكلها تخص الجيش والشرطة في الفلبين، بزعم أنها تضلل الرأي العام بشأن الجهة المسؤولة عن إدارتها والغرض منها.