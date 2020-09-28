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موريتانيا: تسجيل 4 إصابات بحمى الوادي المتصدع

رويترز
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:41 ص

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكانت الموريتانية، تسجيل 4 إصابات بحمى الوادي المتصدع، وهي حمى نزيفية قاتلة.

ونقل موقع "صحراء ميديا" عن مصدر رسمي تأكيده أن المصابين يخضعون للعزل الصحي في المستشفى الجهوي بمدينة تجكجه، عاصمة ولاية تكانت.

وأضاف أن اثنين من المصابين بالحمى تماثلا للشفاء، فيما تعقد الوضع الصحي لأحد المصابين.

وأوضح مصدر طبي أن موسم الأمطار وانتشار البعوض عادة يخلق بيئة مناسبة لظهور المرض لدى الحيوانات وانتقاله إلى الإنسان.

وسبق أن تسببت حمى الوادي المتصدع في وفاة أكثر من 17 شخصا عام 2012، كما عادت للظهور عام 2018 وخلفت عدة قتلى.

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