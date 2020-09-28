 تقرير: إصابة وزير الصحة البولندي السابق لوكاس زوموفسكي بكورونا - بوابة الشروق
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تقرير: إصابة وزير الصحة البولندي السابق لوكاس زوموفسكي بكورونا

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 4:55 م

أصيب وزير الصحة البولندي السابق لوكاس زوموفسكي بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره موقع اونت دوت بي ال الإخباري الإلكتروني اليوم الاثنين.

وأفاد الموقع أن عددا من أفراد أسرة زوموفسكي أصيبوا بفيروس كورونا أيضا.

وكان زوموفسكي قد شغل منصب وزير الصحة حتى 19 أغسطس الماضي، عندما قدم استقالته.

ويشار إلى أن زوموفسكي، الذي تخرج من كلية الطب، أصبح وجه مكافحة بولندا لفيروس كورونا خلال المرحلة الأولى من تفشي الوباء.

وتلقى زوموفسكي إشادات لتبنيه إجراءات إغلاق استباقية صارمة في منتصف مارس الماضي، عندما كانت حالات الاصابة بالفيروس منخفصة نسبيا، كما انتقده معارضوه بسبب ما اعتبرونه عمليات شراء مثيرة للجدل لمعدات طبية.


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