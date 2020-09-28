العراق: وزير الدفاع ينفي تعثر طائرات «F16»

نفى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأنباء التي تحدثت عن تعثر الطائرات العراقية "F16"، مشيرا إلى أنه وجه بتحليق 19 طائرة دفعة واحدة للتحقق من هذه الأنباء.

وقال عناد في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء، إن "هذه الأنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك".

وأضاف: "أرسلنا لجنة إلى قاعدة بلد، وأمرت بتحليق 19 طائرة دفعة واحدة".

وأنفق العراق ما يقارب الـ4 مليارات دولار على أسطول مقاتلات "F16" الأمريكية، مطلع عام 2010، تسلم منها أول 16 طائرة في منتصف عام 2015، خلال الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأشار تقرير سابق لمجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أنه "لم يعد بإمكان العراق في الوقت الحاضر، مواصلة الدوريات الروتينية التي تقوم بها طائرات F16 فوق محافظة الأنبار، لمراقبة عمليات تسلل عناصر "داعش".