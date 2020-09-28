قال عبدالحكيم عبدالناصر، ابن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بوالده، معقبًا: «في كل مكان سايبلنا أحلى ذكرى وأحلى تاريخ والواحد بيبقى ماشي رأسه مرفوعة إنه ابنه جمال عبدالناصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه اكتشف أن والده لديه ملايين الأبناء عندما رفع الشعب المصري صورته في الحرب ضد الإخوان أثناء حكمهم، وخصوصًا أن أكثر هؤلاء ولدوا بعد وفاة والده.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بعهده الذي قطعه قبل جولته الانتخابية الأولى «أتيت لأوصل ما قُطع من 40 عاما»، في إشارة منه إلى خطة التنمية الطموحة التي كانت موجوده في عهد والده.

وتابع: «اليوم نرى ما أنجزه السيسي خلال ست سنوات، وإذا خططت لهذه الأشياء منذ 40 عاما كانت ستستغرق 300 سنة»، مشيدًا بالجيش المصري، الذي حمى الشعب على مر العصور.

ولفت إلى أنه «قال للسيسي يوم 1 يونيو 2013: إن محمد مرسي أصبح يطلق عليه رئيس سابق منذ أمس، والقائد الأعلى للقوات المسلحة هم الملايين الذين خرجوا في تظاهرات ضد الإخوان»، مؤكدًا ولاء السيسي للشعب المصري.

ونوه نجل الراحل جمال عبدالناصر، بأن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابًا مثلما تدعي جماعة الإخوان، موضحًا أن الانقلاب يتم في الخفاء.