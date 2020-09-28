الوزراء: توجيهات رئاسية بتطبيق نماذج الأسمرات وبشائر الخير في كل المحافظات

- نادر سعد: الإعلان عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأيام المقبلة..



- سعد: استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة أون لاين عبر موقع القوى العمالة..



قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بتكرار النموذج الناجح للأسمرات وبشائر الخير، مؤكدًا أن هذا القانون ليس ناجحًا فقط في البناء وإنما في الإدارة أيضًا.



وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هذا المتجمع السكاني يُدار بشكل علمي، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا أمنيًا محكمًا لهذا التجمع، وآخر للصيانة، من أجل المحافظة على المرافق.



وأعرب عن رغبة الدولة في تطبيق هذه النماذج في محافظات مصر كافة، مضيفًا أن هذا الدور يقع على عاتق المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية، من خلال حصر لقطع الأراضي ذات الملكية العامة الكبيرة.



وعن توجيه الرئيس باستمرار صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ذكر أن تنفيذ هذه التكليفات بدأ من اليوم، لافتًا إلى أن وزيرة التخطيط دعت لاجتماع مع الجهات المعنية لوضع القواعد الخاصة بها التكليف.



وأوضح أن التكليف تضمن فتح الباب أمام راغبين جدد للحصول على هذه المنحة الرئاسية ممن ما زالوا متضررين من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، معقبًا: «مثلما نستهدف استمرار الصرف لمن صرفوا بالفعل، نريد تنفيذ التكليف الرئاسي بضم أناس جدد يحتاجون لهذه المنحة».



وتابع: «هذا الأمر يحتاج حوكمة ليتم مراجعة أوضاع من تقدموا وحصلوا على هذه المبالغ، نظرًا لأن بعض هؤلاء تحسنت أموالهم وعادوا إلى عملهم، لذا سيكون من الأفضل ترك مكانه لحالة أخرى ما زالت متضررة».



وكشف أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن التسجيل سيجرى «أون لاين»، من خلال موقع القوى العاملة، نظرًا لتعود المواطنين على الدخول إلى هذا الموفع، على أن يدعم موقع مجلس الوزراء على شبكة الإنترنت، هذا الأمر فنيًا.