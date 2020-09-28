قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعجل الحكومة أمس لإصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إصدار القواعد الجديدة والإعلان عنها في أقرب فرصة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعًا مع اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات قريبًا، لافتًا إلى أن وضع الاشتراطات سيعقبه الإقرار من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، تمهيدًا لإقرارها في عموم الجمهورية.

ولفت إلى توجيه رئيس الوزراء خلال اجتماع المحافظين اليوم، بناء على تعليمات الرئيس السيسي، بالسماح بالعودة الجزئية لحركة البناء، وفق مجموعة من الشروط، موضحًا أن الشروط تشمل حصول الشخص على ترخيص بالبناء، وأن يكون شرع في البناء قبل صدور قرار الوقف، وألا يتجاوز أربعة أدوار في الوقت الحالي.

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى استكمال بناء باقي الأدوار بعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة، متابعًا: «سيتم بدء تنفيذ القرار اعتبارا من الغد، وكل المحافظين أخذوا علمًا بالقرارات».

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.