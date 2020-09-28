كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن مدة عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق.

ويتولى باتشيكو قيادة الزمالك رسميا اليوم الإثنين، عقب انتهاء مهمة طارق يحيى، بنهاية مباراة الجونة التي فاز بها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، : "عقد باتشيكو، يبدأ من 25 سبتمبر الجاري، وينتهي يوم 31 يوليو المقبل، أو بنهاية الموسم، أيهما أقرب".

وعن رغبة الجماهير في عودة جروس، أجاب: "الجماهير على رأسي وأي مجهود نفعله من أجلهم، ولكن صعب جدًا أن نأخذ برأي ملايين من الجماهير، هم داعمون لنا ولكن هناك تفاصيل لها علاقة بظروف العمل مع مدرب معين ومشاكله مع بعض اللاعبين".

وتابع: "سيكون هذا وقت غير مناسب لكي نستقدم مدربا يتعامل مع لاعبين بشكل غير جيد، أولا وأخيرا الجماهير تريد بطولة ولم يكونوا يعرفون جروس قبل أن يأتي، فلابد ألا ننظر للاتجاه العام للجماهير".

وواصل: "جروس تم عرضه عن طريق وكيله الذي أكد لي أن المدرب يريد العودة وأنا قلت له سأعود للإدارة وأضمه للقائمة المعروضة عليه، وأنا شخصيًا كنت أرى من قبل أنه لا يصح أن نبني عليه لأن طريقته لا تتناسب مع هذه الفترة وكنت أرفض التجديد له، وأسلوبه في الإدارة أنه كان سيتعامل مع لاعبين معينين فقط".

واستكمل: "عندما تواصلت مع رئيس النادي والأخير طلب مني ألا أقول أسماء وأن نأخذ القرار وفقًا لمصلحة النادي، وتواصلت مع جروس مثل أي مدرب، وهو كان عنده رغبه في التواجد لسببين أولهما أمواله التي لدينا والأمر الآخر يريد أن يتولى تدريب الفريق شهرين، هو مميز في مسألة اخطف الفوز وأجري، ولكني لن أغامر بمستقبل الفريق كله الموسم المقبل من أجل التعاقد مع جروس لمدة شهر".

وأوضح: "مساعدو جروس عندما طلبوا أموالهم دفعناها ولكن جروس رفع قضية ولم يقدر النادي ووضعنا في موقف أننا فسخنا العقد وهو خسر قضيته".

وعن حقيقة المفاوضات مع فيريرا، اختتم: "فيريرا قال لي إنه لا يستطيع أن يخذلنا وأن الضغوطات أسرع وأقوى منه بكثير وتمنى لنا التوفيق، وفي ذات الوقت أكد لي أن معاونيه لديهم قلق من كورونا ولا يفضلون العمل في هذا الوقت".