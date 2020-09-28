 السعودية تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن

النزاع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
النزاع بين ارمينيا واذربيجان - ارشيفية
الرياض - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:12 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:12 م
دعت المملكة العربية السعودية، كلًا من أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن، معربة عن قلقها من تطور الأوضاع.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين.

وكانت الرئاسة الأذربيجانية أعلنت اليوم التعبئة العامة الجزئية، كاشفة عن مقتل 32 جنديًا أرمينيًا إثر المعارك التي استمرت طوال الليل، بحسب الإعلان الرسمي، مؤكدة أن قوات أرمنية أطلقت النار على بلدة ترتر الحدودية، وصادق البرلمان على تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وفرض حظر التجول.

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورنو كاراباخ.

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