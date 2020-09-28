المكسيك تعتزم إغلاق سجن بوينتي جراندي الذي فر منه إل تشابو

أعلنت حكومة المكسيك، اليوم الاثنين، إغلاق سجن بوينتي جراندي مشدد الحراسة، الذي فر منه خواكين "إل تشابو" جوزمان عام 2001.



ويقع سجن بوينتي جراندي في مدينة إل سالتو بولاية خاليسكو الواقعة غربي المكسيك.



وقالت الحكومة المكسيكية في بيان لها، إنه سيتم نقل نزلاء السجن، الذين من بينهم العديد من قادة عصابات المخدرات، إلى سجون أخرى في إطار تحديث نظام السجون.



ويقضى جوزمان، الذي كان زعيم عصابة سينالوا القوية لمدة 25 عاما، عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ترحيله في عام 2017.



وخلال مسيرته الإجرامية، تمكن جوزمان من الهرب مرتين من سجون ذات حراسة مشددة في المكسيك، ونجح جوزمان من الهرب لأول مرة من سجن بوينتي جراندي، حيث تشير مزاعم إلى أن حراس السجن ساعدوه في الاختباء داخل عربة لنقل ملابس للمغسلة في عام 2001.



وبعد إلقاء القبض عليه بعد 13 عامًا، تم إرسال جوزمان إلى سجن ألتيبلانو في وسط البلاد، والذي هرب منه أيضا عبر نفق طوله 1500 متر.