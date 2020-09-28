تخصيص 120 مليون جهاز جديد للاختبار السريع للكشف عن كورونا للبلدان الأكثر فقراً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الشركات المصنعة لأجهزة الاختبارات السريعة الجديدة للكشف عن فيروس كورونا، سيخصصون خمس انتاجهم للبلدان الفقيرة التي تكافح من أجل زيادة قدرتها على إجراء الاختبارات.



وبموجب صفقة تشمل صناديق صحية خيرية كبرى، تعهدت شركتان بأنهما سيقدمان 120 مليون جهاز اختبار إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مدى ستة أشهر.



بيد أنه لم يتم حتى الآن تمويل سوى جزء صغير من التكاليف.



وتوفر اختبارات مولد المضاد (المستضد) السريع نتائج في غضون نصف ساعة - على عكس اختبارات (بي سي آر) ، والتي تنطوي على تحليل مختبري مكلف وطويل.



وهذا يجعل اختبارات مولد المضاد (المستضد) مفيدة للمجتمعات النائية التي يشتبه فيها باصابة العديد من الأشخاص بـ (كوفيد 19).



وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف" يمكن تشخيص كوفيد- 19 بشكل أسرع، ويمكن اتخاذ إجراءات بشكل أسرع لعلاج وعزل المصابين بالفيروس وتتبع مخالطيهم".



غير أن 50 مليون دولار فقط من الـ 600 مليون دولار المطلوبة تم توفيرها حتى الآن من الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا .



ويتوقع الصندوق العالمي أن يأتي الباقي من الأمم المتحدة، وأن بعض البلدان المتلقية ستدفع تكاليف أجهزة الاختبارات بنفسها.