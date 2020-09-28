برلين تستعد لتشديد قواعد كورونا بسبب ارتفاع الإصابات

طلبت سلطات العاصمة الألمانية برلين من السكان الاستعداد إلى إمكانية تشديد قواعد كورونا، بما فيها أيضا ما يتعلق بخيارات المخالطات، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في برلين وكافة أنحاء البلاد.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ميشائيل مولر، رئيس حكومة ولاية برلين: "أعتقد أننا سنتفق على شيء ما من جديد".



وتأتي تصريحات السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل جلسة طارئة لحكومة الولاية، وقبل لقاء ستعقده المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو صباح غد الثلاثاء.



وأضاف مولر: "ليس بالضرورة أن يعني هذا أن يتم تطبيق هذه القرارات فورا، لكني أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قرارات تتيح لنا فرصة التصرف على نحو سريع في حال تصاعد موقف ما أو في حال قفز مؤشرنا في برلين من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر".



وأوضح أن الهدف من هذا هو تجنب الإغلاق "لكننا بطبيعة الحال نريد أن نتصرف وفقا للهدف، وألا نقول الآن ببساطة أن كل شيء سيتم تقييده مرة أخرى على نطاق واسع".



وتابع "سننظر بدقة في الأماكن التي تتواجد فيها بؤر الإصابات، وحتى الآن لا يمكن لنا أن نلاحظ أن المدارس وأماكن العمل والفعاليات الثقافية والرياضية من هذه البؤر، بل إن الحفلات الخاصة هي التي كانت بؤرا للإصابات الجديدة".