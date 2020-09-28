الكويت وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما ما يتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية.

كما بحث الوزيران -خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ونائبه الفريق الركن خالد الصباح، وعدد من قادة الجيش والهيئة الإدارية، وسفير ايطاليا والملحق العسكري الإيطالي لدى الكويت- آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد بحث، في وقت سابق اليوم، مع وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والعلاقات الثنائية الوطيدة بين الكويت وروما.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني كان قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم؛ وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.