انتشال التميمي: لن يكون مسموحا لضيوف مهرجان الجونة مغادرة المدينة قبل الختام

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لن يكون مسموحا للضيوف الذين سيحضرون الدورة الرابعة، مغادرة مدينة الجونة خلال فترة المهرجان والعودة إليها مرة أخرى، مؤكدا على أن هذا الإجراء الاحترازي هدفه الحفاظ على سلامة الجميع، والحد من الإصابة من فيروس كورونا.

وكشف "التميمي" خلال حواره مع الصحفيين المصريين، أمس، عن عدد من الإجراءات التي سيتخذها المهرجان خلال فترة المهرجان، أبرزها؛ تعيين فريق سلامة خاص يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، تقديم خدمة طبية لجميع المشاركين في المهرجان بالتعاون مع مستشفى الجونة، مع توفير خدمة إجراء التحاليل المرتبطة بكوفيد 19 إذا لزم الأمر، استخدام الأقنعة في جميع المناطق المغلقة وعند الوقوف في طوابير أو عند التحرك في مناطق مزدحمة، وتوفير سوائل تعقيم للجمهور في جميع المناطق، فحص درجة الحرارة، وعدم السماح بدخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية، تطهير جميع الأماكن باستمرار بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل.

وأوضح "التميمي"، أن كان هناك لقاء جمع إدارة المهرجان بمسؤولي وزارة الصحة، التي أبدت تعاون كبير مع المهرجان، ومن المقرر أن يذهب وفد من الوزارة لدراسة الموقف، وتقديم المساعدة اللازمة في إجراءات الصحة والسلامة.