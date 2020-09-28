الحكومة الأسترالية تمدد دعمها لرحلات الطيران الداخلية

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قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، مايكل ماكروماك، إنه سيتم تمديد برنامج الدعم لشبكة الطيران المحلية إلى 31 يناير لمعاونة هذا القطاع على مواجهة آثار جائحة كورونا.

وأضاف ماكروماك أنه سيتم تمديد برنامج الدعم لشركات الطيران الإقليمية حتى 28 مارس، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أنه من المقرر أن ينتهي سريان الدعم الأولي غدا الاثنين.

وكانت أستراليا قد قيدت الرحلات الداخلية بشكل كبير منعا لتفشي فيروس كورونا، مما أثر سلبا على شركات الطيران.

وتابع ماكروماك أن الحكومة الأسترالية تبذل قصارى جهدها لضمان صمود صناعة الطيران أثناء الجائحة.