تراجع قياسي للريال الإيراني مع مخاوف قبل الانتخابات الأمريكية

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل، مما يمكن أن يكون له عواقب كبيرة على اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن 8 تجار عملة في شارع الفردوس بطهران، وهو أحد مراكز تجارة العملة في إيران، القول إن سعر الدولار تراوح اليوم بين 290 ألف و291.5 ألف ريال، بزيادة نسبتها 6 في المئة عن سعره في الأسبوع الماضي.



يذكر أن الريال الإيراني فقد حوالي 65 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ أغسطس 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران.



وقال مرتضى أحد تجار العملة في طهران، والذي رفض تحديد هويته بدقة بسبب حساسية الحديث عن سوق الصرف في إيران، "لا نستطيع بيع النفط ولا توجد دولارات لضخها في السوق، وإذا أعيد انتخاب ترامب ستصبح الأمور أسوأ".