النمسا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 43 ألفا و473 حالة تعافى منها 33 ألفا و589 حالة، بينما توفيت 787 حالة.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه يتواجد بالمستشفيات حاليا للعلاج 446 حالة منها 84 حالة في العناية المركزة، لافتا إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 8564 حالة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 246 حالة، وسجلت ولاية النمسا السفلى 117 حالة، و53 حالة جديدة في النمسا العليا و44 في ستيريا.

وفي سياق متصل، قال مصدر طبي عراقي اليوم الاثنين، إن دائرة صحة محافظة ذي قار سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة؛ وذلك وفقا لتصريح قناة (السومرية نيوز) العراقية.

كانت محافظة ذي قار قد سجلت أمس الأحد، أكثر من 200 إصابة بكورونا.