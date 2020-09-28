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الجيش السوداني: حركة عبد الواحد نور هاجمت قوات بجبل مرة

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 6:36 م

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قوات تتبع لحركة "جيش تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور"، قامت بالاعتداء والهجوم على قوات بمنطقة "بالدونق" بجبل مرة، في دارفور (شرق السودان).

وأشارت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الهجوم يأتي في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة به، وعلى الرغم من مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد.

وأوضحت أن الهجوم تصدت له القوات المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة، وصدته ولاذ المهاجمون بالفرار.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة ستظل تحمي تراب الوطن وتستكمل خطوات السلام وتتصدى لكل من يستهدف أمن وسلامة السودان ومواطنيه.

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