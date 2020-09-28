مركز تحديث الصناعة يبحث مع السودان التعاون في مجلات الطاقة الشمسية والصناعية

استقبل عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وفدا سودانيا من اتحاد الغرف الصناعية السودانية، مكون من نائب أمين الاتحاد، ونائب أمين المال، ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وفق بيان اليوم.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل للحد من الآثار الناجمة عن أزمة كوفيد 19 ضمن مبادرة التعاون بين المركز وجهاز التمثيل التجاري المصري لزيادة وعي المصنعين المصريين بالأسواق الخارجية والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق في الخارج.

وتم خلال الاجتماع إعداد عرض تقديمي عن مركز تحديث الصناعة وبرنامج الطاقة الشمسية التابع للمركز والنتائج التي تم التوصل إليها في المشروعات التي تم تطبيقها، حيث يتبنى الاتحاد السوداني مشروع "كهربتك عندك" في المجمعات السكنية.

واتفق الجانبان على إرسال نقاط التعاون المقترحة من الجانب السوداني للبدء في العمل عليها سواء في مجال الطاقة الشمسية أو تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.

جدير بالذكر أنه تم التعاون بين المركز ومكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة السودانية الخرطوم في عقد عدد من الندوات عن طريق تقنية الفيديو كونفنرنس لدراسة التعاون في السوق السوداني والذي أدي إلى اختيار قطاع الطاقة الشمسية كبداية للتعاون المشترك.