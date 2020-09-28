 إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس اعتبار من أكتوبر - بوابة الشروق
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إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس اعتبار من أكتوبر

علم ليبيا
علم ليبيا
رويترز
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:42 ص

أعلنت الشركة الليبية الإفريقية للطيران، أن السلطات في ليبيا وتونس قررت إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "مشاورات تمت مع الجانب التونسي، وتقرر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين، وذلك اعتبار من بداية أكتوبر المقبل".

وأوضحت أن "الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءا من يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري".

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