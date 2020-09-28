قال علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إن التعديات في المحافظة كانت صارخة خلال عام 2011.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن الدولة كانت دخلت في إطار الخط الأحمر فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، التي تعد سلة غذاء المواطن المصري، متوجهًا بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديه لهذا الملف.

وأشاد بنسب الإقبال على التصالح في مخالفات البناء ببلبيس، قائلًا إن هناك مواطنين يدلون بأنفسهم بمخالفاتهم لدفع مبالغ جدية التصالح.