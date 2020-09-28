بدء جلسة نطق الحكم بحق مالكي مدينة ملاهي أسترالية بسبب وفاة 4 أشخاص

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بدأت جلسة النطق بالحكم اليوم الاثنين بحق مالكي "دريم وورلد"، أكبر مدينة ملاهي في أستراليا، بعدما اعترفت الشركة بذنبها في ثلاث تهم تتعلق بالإهمال في حادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وتواجه شركة "أردنت ليجر" غرامات تصل إلى ملايين بسبب الحادث الذي وقع في لعبة بمتنزه "ثاندر ريفر رابيدز" في 25 تشرين أول/أكتوبر عام 2016.

وتعطلت اللعبة، مما تسبب في اصطدام طوفين وانقلابهما في المياه، ما أدى إلى محاصرة أربعة بالغين تحتهما وسقوط طفلين في المياه.

ولقيت سيندي لو وكيت جودشايلد ولوك دورسيت وروزي أراغي حتفهم، لكن الطفلين (10 أعوام و12 عاما) تمكنا من الفرار.

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأسترالية بأن ابنة أحد الضحايا، التي شهدت الحادث المميت، سافرت إلى جولد كوست لمتابعة الحكم الذي سيصدر على ملاك مدينة الملاهي.

ووجد تحقيق سابق أن أنظمة السلامة في الحديقة كانت "بدائية في أحسن الأحوال" و"غير متطورة بشكل مخيف".

اتهمت وكالة الصحة وسلامة العمل في ولاية كوينزلاند شركة "أردنت ليجر" بعدم الحفاظ على المعدات آمنة والإشراف غير الكافي والفشل في تدريب الموظفين بشكل صحيح لحماية الناس من المخاطر.

وتصل غرامة كل تهمة إلى 5ر1 مليون دولار أسترالي (06ر1 مليون دولار أمريكي).

وفي تموز/يوليو الماضي، أقرت شركة "أردنت ليجر" بأنها مذنبة في جميع التهم الثلاث.

يذكر أن جلسة النطق بالحكم، التي تعقد في المحكمة الابتدائية في ساوثبورت، قد تمتد على مدى عدة أيام.