وزيرة التجارة تبحث سبل الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود وزيادة معدلات الإنتاج

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة ودباغة الجلود يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي حيث تتمتع مصر بإمكانيات وخبرات وتاريخ طويل في هذا المجال، مشيرة إلى ثقة القيادة السياسية في مصر بمجتمع الأعمال والمصنعين المصريين في إدارة وتشغيل مختلف المشروعات الصناعية، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأشارت إلى أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين العاملين في هذا القطاع بمجالات الدباغة والتصنيع لإنشاء مشروعات استثمارية تحقق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية؛ للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، وإنما على المستوى الدولي أيضًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية، حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بصناعة الجلود في مصر ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الجلدية.

حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، ومحمود سرج رئيس المجلس التصديرى لصناعة ودباغة الجلود، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود، بالإضافة إلى شريف يحيى، ومحمد مهران عن شعبة الجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على توفير منتجات جلدية للسوق المحلي بجودة عالية وأسعار تناسب محدودي الدخل، مشيرة إلى مساندة الحكومة لهذا القطاع الهام، واستعدادها لجلب الخبرات العالمية لتطويره من خلال الاستعانة بخبراء عالميين لنقل التكنولوجيات الدولية المتطورة للصناعة الوطنية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.

وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإنتاج المصري من الجلود الخام وعدم تصديره فى صورته الأولية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي، وتصدير منتجات تامة الصنع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.

ولفتت إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مجال دباغة وتصنيع الجلود، ووفرت كل الخدمات للعاملين في هذا المجال.

من جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على تنمية وتطوير صناعة ودباغة الجلود، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات اللازمة لإقامة صناعة جلود حقيقية، وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرين في هذا الإطار إلى أنه يجري حاليًا السعي نحو إنتاج مصنوعات جلدية تلبي احتياجات السوق المحلي وبأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وهو التوجه الذي تدعمه وزيرة التجارة والصناعة.