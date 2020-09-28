ليتوانيا تدعو أوروبا وروسيا للتوسط لحل الأزمة ببيلاروسيا

دعا الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلاده، إلى ضرورة أن تلعب الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وروسيا، دور الوساطة لإقامة حوار في بيلاروس.

وقال نوسيدا -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "أعتقد أن لدينا العديد من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث في بيلاروس، داعيا الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، للعب دور الوسيط لإقامة حوار سلمي بين سلطات مينسك والمجتمع المدني، مع مشاركة روسيا".

وتابع نوسيدا، القول: "لقد بذلنا بالفعل جهودا من هذا النوع، لكننا نود أن تنضم إلينا بعض الدول الأخرى". مؤكدا ضرورة فرض عقوبات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه "لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، في قمة الاتحاد الأوروبي السابقة"، معربا عن أمله أن يتم حل هذه القضية في القمة القادمة، ويجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة أوروبا وهيبتها".